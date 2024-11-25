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تواصل عدوان الاحتلال على لبنان وتجدد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت
دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت
الإثنين، 25-11-2024 12:49 م
الوكيل الإخباري-  تواصل اليوم الاثنين، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.اضافة اعلان


وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد أن تعرضت مناطق الطيونة، والشويفات العمروسية، وبرج البراجنة، والغبيري، والشياح، وحارة حريك ليلة أمس لقصف إسرائيلي عنيف.

كما وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا إلى سكان بلدة حلتا جنوب لبنان مهددا إياهم بالإخلاء تمهيدا لقصف البلدة.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته بلدات زبقين، والبازورية، ودير ميماس، ويحمر الشقيف، وجناتا، وزوطر، ودير سريان، وشوكين، وميفدون، وكفر صير، وعين قانا في جنوب لبنان.

وفا
 
gnews

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