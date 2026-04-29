توافق ألماني سوري لتطبيع العلاقات المالية

الأربعاء، 29-04-2026 12:50 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي الألماني لبدء خطوات تطبيع العلاقات بين الجانبين، في خطوة وصفها بالمهمة لدعم القطاع المالي السوري.

وقال الحصرية، عبر صفحته على الفيسبوك، إن اجتماعًا مثمرًا عُقد مع البنك المركزي الألماني، تم خلاله الاتفاق على الشروع في تطبيع العلاقات بين مصرف سوريا المركزي والبنك المركزي الألماني، إلى جانب البدء بإجراءات فتح حساب لمصرف سوريا المركزي لدى الجانب الألماني.

 
 


