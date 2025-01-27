توافق أوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا

الوكيل الإخباري- اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.

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وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، عبر منصة إكس "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا".



وأضافت "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة".