توافق كبير على انتخابه رئيسا للبنان.. فمن هو العماد جوزاف عون؟

العماد جوزاف عون هو القائد الـ14 للجيش اللبناني ابن بلدة العيشيّة جنوب لبنان من مواليد عام 1964 ويبلغ يوم 10 يناير 61 عاماً
تدرج في الرتب العسكرية منذ عام 1983 ليشغل مناصب قيادية متعددة، منها قيادة اللواء التاسع. ويشغل منصب قائد الجيش منذ مارس 2017 حائز على عدة أوسمة أبرزها وسام فجر الجنوب ووسام مكافحة الإرهاب
استطاع الحفاظ على المؤسسة العسكرية رغم الانهيار الاقتصادي يحمل إجازة بالعلوم السياسية وإجازة في العلوم العسكرية
كان من المقرر أن يحال للتقاعد في 10 يناير 2025 لكن البرلمان جدد له عاما.
وشارك عون في دورات تدريبية داخل لبنان وخارجه، ومنها دورات في الولايات المتحدة.
وفي العام 2013 ومع إثبات إمكانياته رُقّي إلى رتبة عميد ركن، وذلك قبل أن يتم تعيينه قائدا للجيش اللبناني بعد نحو أربعة أعوام، وليحظى برتبة عماد.
وعن المؤهلات الأكاديمية، فإن عون لديه إجازة في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية، بالإضافة إلى إجازة جامعية في العلوم العسكرية.
وبالنسبة لحياته الشخصية فهو متزوج من السيدة نعمت نعمة، ولهما ولدان: خليل ونور، ولديهما أيضا أحفاد.
وعن شريك حياتها، تقول نعمة عون في تصريحات لمجلة الجيش اللبناني، في أبريل من العام 2020، إن المؤسسة العسكرية كانت بمثابة "زوجة ثانية" له، وإنه كان يضحي بحياته الشخصية في سبيل الوطن، وإنها كانت تتحمل مسؤولية كبيرة في الحياة اليومية".
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