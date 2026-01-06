الثلاثاء 2026-01-06 05:51 م

توتر أمني في حلب وسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات متبادلة

الثلاثاء، 06-01-2026 05:26 م
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، بسقوط 4 قتلى في مدينة حلب شمال سوريا، في اشتباكات بين قوات قسد والجيش السوري.


وقالت وسائل إعلام سورية إن الجيش السوري يرد على مصادر إطلاق النيران والطائرات المسيّرة التابعة لقسد في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب.

من جانبها، قالت "قسد" إن "قذيفة أطلقتها فصائل تابعة لحكومة دمشق سقطت في حي الميدان، في قصف عشوائي يشكّل اعتداءً مباشرًا على الأحياء السكنية، ويعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم".

بدورها، قالت مديرية الإعلام في حلب لوكالة سانا: "في خرق جديد للاتفاقات الموقعة مع الحكومة السورية، أقدمت قسد على استهداف المنطقة القريبة من دوار شيحان، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر وزارة الدفاع وإصابة 3 آخرين".

وأضافت: "نهيب بالمواطنين السوريين في حلب الابتعاد عن أماكن التماس، وفضّ التجمعات في المناطق القريبة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، حتى يتم تأمين المنطقة بشكل كامل، والتعاون مع قوات الأمن الداخلي والشرطة التي تقوم بتنظيم حركة السير في شوارع المدينة".

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع السورية قسد بقصف موقع للشرطة العسكرية في دير حافر، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر، في الوقت الذي نفت فيه قسد تلك الاتهامات ووصفتها بـ"المفبركة".

سكاي نيوز

