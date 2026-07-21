الثلاثاء 2026-07-21 05:35 م

توتر دبلوماسي بين الصين والفلبين عقب واقعة ببحر الصين الجنوبي

توتر دبلوماسي بين الصين والفلبين عقب واقعة ببحر الصين الجنوبي
توتر دبلوماسي بين الصين والفلبين عقب واقعة ببحر الصين الجنوبي
 
الثلاثاء، 21-07-2026 03:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن الثلاثاء أن الرئيس قرر استدعاء السفير الصيني في مانيلا، وذلك بعد ساعات من استدعاء سفير مانيلا في بكين بشكل مماثل، عقب اتهامات متبادلة من الجانبين بإثارة التوتر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

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وأكدت كلير كاسترو وكيلة إدارة الاتصالات الرئاسية للصحفيين أن ماركوس استدعى السفير الصيني جينغ تشيوان في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء. وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها استدعت سفير مانيلا لدى بكين.


ويأتي استدعاء السفراء بعد يوم من تبادل الفلبين والصين الاتهامات بشأن واقعة حدثت في منطقة (سكند توماس شول) في بحر الصين الجنوبي. وقال مسؤولون فلبينيون إن أحد أفراد البحرية الفلبينية تلقى ضربة على رأسه، لكن بكين حملت مانيلا مسؤولية الواقعة.

 
 


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