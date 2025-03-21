الجمعة 2025-03-21 02:45 ص
 

توجيهات سعودية للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
 
الجمعة، 21-03-2025 01:10 ص

الوكيل الإخباري-   وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة "وصايا" للمعتمرين بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان "لاغتنام ليلة القدر" وتحقيق النظام لاسيما مع الإقبال الكبير على المسجد.

اضافة اعلان

 

وذكرت الوزارة في رسالة للمعتمرين وزوار المسجد عبر حسابها بمنصة "إكس" الخميس: "وجودك في الحرم في العشر الأواخر فرصة يتمناها الكثيرون، اجعلها مثالية بالالتزام بالنظام، واستثمار الوقت بالدعاء والعبادات".

 

ودعت الوزارة زوار المسجد لتجنب الزحام وترك المركبات في المواقف المحددة، كما شددت على الالتزام بالنظام والصلاة في الأماكن المخصصة، بالإضافة إلى المحافظة على نظافة المسجد وتجنب وضع الأطعمة على السجاد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أكسيوس: نتنياهو يروج لأن رونين بار كان على علم بهجوم 7 أكتوبر قبل وقوعه

فلسطين أكسيوس: نتنياهو يروج لأن رونين بار كان على علم بهجوم 7 أكتوبر قبل وقوعه

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

ترامب

عربي ودولي ترامب: الأمور بشأن التسوية الأوكرانية تتقدم بشكل جيد

رئيس الشاباك

عربي ودولي مصدر سياسي إسرائيلي: بار كان بإمكانه الاستقالة باحترام

ارشيفية

عربي ودولي الحوثيون: نفذنا عملية نوعية بصاروخ باليستي جنوبي يافا المحتلة

كوريا الشمالية تختبر صاروخا دفاعيا جويا من طراز جديد

عربي ودولي كوريا الشمالية تختبر صاروخا دفاعيا جويا من طراز جديد

الكعبة المشرفة

عربي ودولي توجيهات سعودية للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن وإصابة 13 شخصا لدى توجههم للملاجئ



 
 





الأكثر مشاهدة