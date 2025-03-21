توجيهات سعودية للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

الوكيل الإخباري- وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة "وصايا" للمعتمرين بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان "لاغتنام ليلة القدر" وتحقيق النظام لاسيما مع الإقبال الكبير على المسجد.

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وذكرت الوزارة في رسالة للمعتمرين وزوار المسجد عبر حسابها بمنصة "إكس" الخميس: "وجودك في الحرم في العشر الأواخر فرصة يتمناها الكثيرون، اجعلها مثالية بالالتزام بالنظام، واستثمار الوقت بالدعاء والعبادات".