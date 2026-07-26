توجيهات من الرئيس السوري أحمد الشرع بعد حادث دير الزور المروع

09:40 ص

الوكيل الإخباري- وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع، بتسخير كافة الإمكانات والقدرات الطبية والإغاثية اللازمة للتعامل مع الآثار الأليمة للحادث المروري المروع الذي وقع على طريق دير الزور-دمشق، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. اضافة اعلان





وأكد الرئيس الشرع، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن التوجيهات صدرت للجهات المعنية لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، والوقوف المباشر إلى جانب أسر الشهداء والضحايا في هذا المصاب الجلل.



وعبّر الرئيس السوري عن بالغ حزنه وتعازيه لأسر الفقداء، قائلًا: "رحم الله ضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور-دمشق، من أبناء سوريا، بين منتسبين في قوى الأمن الداخلي ومدنيين".



واختتم الشرع كلمته بالدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، داعيًا الله أن يربط على قلوب ذوي الضحايا، وأن يمن عليهم بالصبر والسلوان، في وقت تواصل فيه الكوادر الطبية وأجهزة الإسعاف جهودها الميدانية على امتداد الطريق المذكور.





