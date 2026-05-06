توجيه تهمة إضافية للمشتبه بتنفيذه إطلاق النار في عشاء مراسلي البيت الأبيض

يواجه الرجل المشتبه به في مهاجمة عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن حضره دونالد ترامب الشهر الماضي، تهمة إضافية تتعلق بإطلاق النار على عميل فدرالي أميركي، وفقا للائحة الاتهام المعدلة التي صدرت الثلاثاء.


وتُضاف هذه التهمة الرابعة، وهي الاعتداء على عميل فدرالي بسلاح فتاك، إلى تهمة محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة وتهمتين أخريين تتعلقان بالأسلحة.

وأثبت التحقيق أن كرية رصاص ناتجة عن خرطوشة خردق مستخدمة في بندقية ضخ لكول آلن (31 عاما)، استقرت في السترة الواقية من الرصاص لأحد عملاء الخدمة السرية، وفق ما ذكرته المدعية الفدرالية للعاصمة جانين بيرو.

وأُطلقت رصاصات عدة قبل أن تتم السيطرة على كول آلن وتوقيفه.
 
 


