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توجيه لسكان كريات شمونة بالبقاء قرب الملاجئ

خريطة توضيحية
خريطة توضيحية
السبت، 05-10-2024 08:23 ص

الوكيل الإخباري- قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن على من تبقى من سكان كريات شمونة وجميع البلدات المحيطة بها البقاء قرب الملاجئ.

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كما أفادت الجبهة الداخلية بأن صفارات الإنذار تدوي ببلدات عدة في الناصرة وشمال الجولان مع رصد إطلاق صواريخ.

 
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