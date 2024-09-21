تورك: ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين بلبنان "جريمة حرب"

جاء ذلك في كلمة ألقاها تورك، خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي بنيويورك، بطلب من الجزائر، لبحث التطورات الأخيرة في لبنان.
وقال المفوض الأممي إنه "مذهول" من الهجمات القاتلة على مدنيين في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء.
وحذر تورك، من أن "هذا أطلق العنان للخوف والذعر والرعب على نطاق واسع بين اللبنانيين، الذين يعانون بالفعل في وضع متقلب بشكل متزايد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد".
وأضاف: "ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب".
الأناضول
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