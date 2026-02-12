تورك: تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية خرق صارخ لحق تقرير المصير

وقال تورك في بيان الأربعاء، إن "هذه خطوة أخرى من قبل السلطات الإسرائيلية نحو جعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً مستحيلاً، في انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" مضيفا، "إذا نُفِّذت هذه القرارات، فسوف تسرّع بلا شك من تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسراً، وستؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إضافة الى حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى".
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا: القرارات الإسرائيلية الأخيرة "خطوة إضافية باتجاه الضم الفعلي"
-
روسيا تدين قرارات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة
-
أوكرانيا ستجري انتخابات عندما يسمح الوضع الأمني
-
بريطانيا تتعهد بتقديم 205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا
-
ترامب بشأن إيران: نأمل أن يكونوا أكثر عقلانية ومسؤولية هذه المرة
-
سلطنة عُمان تحدد موعد أول أيام رمضان 2026
-
عشرات الشاحنات البيضاء على الحدود المصرية تثير قلق الكيان
-
الملك سلمان يوجه رسالة هامة للشعب السعودي