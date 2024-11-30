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توسك يتحدث عن تعزيز حدود بولندا مع روسيا

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أرشيفية
السبت، 30-11-2024 03:58 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للصحفيين أن بلاده ستنفذ عملية تعزيز حدودها مع روسيا قبل الموعد المحدد، وذكر بأنه تم تخصيص 2.5 مليار دولار لهذه العملية حتى عام 2028.

وقال توسك أثناء زيارته لجزء من الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية: "في الخطة الأصلية، كان من المفترض أن يظهر القسم الأول في النصف الأول من عام 2025. واليوم يمكننا القول إن القسم الأول جاهز".

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وأشار رئيس الحكومة إلى أنه، يتم تركيب عدد كبير من الكتل الخرسانية على الحدود.


وأضاف رئيس الوزراء البولندي: "هناك ما يقرب من 2.3 ألف قطعة خرسانية في هذا الموقع، وفي المجمل سيكون هناك أكثر من 300 كيلومتر من "البنية التحتية الصلبة".


وتنفذ بولندا برنامج "الدرع الشرقي" على الحدود مع روسيا وبيلاروس، والذي تم تخصيص لتنفيذه 10 مليارات زلوتي (2.5 مليار دولار أمريكي) في الفترة 2024-2028.


وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البولندي، تعتزم الحكومة إنشاء بنية تحتية دفاعية شاملة على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي لمواجهة "التهديدات من بيلاروس وروسيا".


ويشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت مرات كثيرة، عدم وجود أية نية لديها لمهاجمة دول الناتو. وأوضح الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لن تهاجم دول الناتو، وهي لا ترى ضرورة أو معنى لذلك.

 

RT

 
gnews

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