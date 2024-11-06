توضيح حول اعلان نتائج الانتخابات الأمريكية

وبينت انها تدرك أن الولاية من بين الولايات الحاسمة في هذا السباق والعملية تجري بعدالة.
وأشارت الى انه لا يمكن إعلان النتائج كما في السابق قبل إغلاق مراكز الاقتراع.
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