 
الأربعاء 2024-11-06 02:01 ص
 

توضيح حول اعلان نتائج الانتخابات الأمريكية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 06-11-2024 12:33 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة الانتخابات بولاية كارولينا الشمالية ان النتائج غير الرسمية ستشمل 98% من الأصوات التي سجلت، والغيابية ستفرز لاحقا.

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وبينت انها تدرك أن الولاية من بين الولايات الحاسمة في هذا السباق والعملية تجري بعدالة.


وأشارت الى انه لا يمكن  إعلان النتائج كما في السابق قبل إغلاق مراكز الاقتراع.

 
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