توضيح حول اعلان نتائج الانتخابات الأمريكية

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة الانتخابات بولاية كارولينا الشمالية ان النتائج غير الرسمية ستشمل 98% من الأصوات التي سجلت، والغيابية ستفرز لاحقا.

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وبينت انها تدرك أن الولاية من بين الولايات الحاسمة في هذا السباق والعملية تجري بعدالة.