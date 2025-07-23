الأربعاء 2025-07-23 09:19 م
 

توضيح من الأزهر بشأن البيان المحذوف

أرشيفية للجامع الأزهر
أرشيفية للجامع الأزهر
 
الأربعاء، 23-07-2025 07:25 م
الوكيل الإخباري-  أصدر الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا لأسباب حذفه بيانًا سابقًا كان قد نشر على صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، حول الأوضاع في غزة وأزمة المجاعة في القطاع.اضافة اعلان


وقال الأزهر في البيان: "تابع المركز الإعلامي للأزهر الشريف ما أُثير من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيان الأزهر الشريف المتعلّق بالأوضاع في غزة، موضحًا أن هذا القرار جاء انطلاقًا من المسؤولية التي يتحمّلها الأزهر الشريف أمام الله عز وجل تجاه قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة المستضعفين".

وتابع: "الأزهر الشريف قد بادر بسحب بيانه بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثّر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتَّخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها".

وأضاف البيان: "لذا، فقد آثر الأزهر الشريف مصلحة حقن الدماء المسفوكة يوميًّا في غزة، وأملًا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حُرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم.

هذا؛ وإن الأزهر الشريف إذ يؤكد ذلك الأمر بكل صدق ومسؤولية أمام الله، فإنه يدعوه -عز وجل- أن يُنزل على أهل غزة مزيدًا من الصبر والصمود والسكينة، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه".

ٍسكاي نيوز
 
 
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