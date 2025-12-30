توضيح هام من الرئاسة السورية حول إطلاق نار وعملية اغتيال في محيط قصر الشعب

وقال المستشار الإعلامي للرئاسة أحمد موفق زيدان في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "ما تتمناه قوى الشر محض كذب وافتراء.. أنا بخير والحمد لله.. درب اخترناه منذ خلقنا.. ويا مرحبًا بلقاء ربنا".
ونشر زيدان التدوينة عقب تداول أنباء عن وقوع إطلاق نار كثيف قرب قصر الشعب في دمشق ووقوع عملية اغتيال استهدفت شخصية بارزة مقربة من الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة.
كما نفى مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء السورية الشائعات المتداولة حول وجود تفجير أو إطلاق نار في العاصمة دمشق.
وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة التي يقع فيها قصر الشعب ومنطقة المزة 86 في دمشق.
وتداول نشطاء مقطع فيديو زعموا أنه وثق أصوات إطلاق النار في العاصمة دمشق.
-
أخبار متعلقة
-
موسكو: نحتفظ بحق الرد على تصرفات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه سفاراتنا
-
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا ويصر على حضوره بالطائرة
-
الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون بشأن الأونروا
-
البحرين تؤكد أهمية دور السعودية والإمارات في دعم أمن اليمن
-
10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة
-
مجلس النواب اليمني: ندعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي ونثمن المواقف السعودية
-
مجلس الدوما يطالب برد حازم على استهداف مسيرات معادية مقر إقامة بوتين
-
فون دير لاين تحدد أهم ضمانة أمنية لأوكرانيا