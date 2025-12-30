الثلاثاء 2025-12-30 10:22 م

توضيح هام من الرئاسة السورية حول إطلاق نار وعملية اغتيال في محيط قصر الشعب

الثلاثاء، 30-12-2025 08:44 م
الوكيل الإخباري-   نفت الرئاسة السورية، مساء الثلاثاء، وقوع إطلاق نار كثيف قرب قصر الشعب في دمشق واغتيال مسؤول حكومي.اضافة اعلان


وقال المستشار الإعلامي للرئاسة أحمد موفق زيدان في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "ما تتمناه قوى الشر محض كذب وافتراء.. أنا بخير والحمد لله.. درب اخترناه منذ خلقنا.. ويا مرحبًا بلقاء ربنا".

ونشر زيدان التدوينة عقب تداول أنباء عن وقوع إطلاق نار كثيف قرب قصر الشعب في دمشق ووقوع عملية اغتيال استهدفت شخصية بارزة مقربة من الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة.

كما نفى مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء السورية الشائعات المتداولة حول وجود تفجير أو إطلاق نار في العاصمة دمشق.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة التي يقع فيها قصر الشعب ومنطقة المزة 86 في دمشق.

وتداول نشطاء مقطع فيديو زعموا أنه وثق أصوات إطلاق النار في العاصمة دمشق.
 
 


