الأربعاء 2026-07-29 12:10 م

توغل إسرائيلي بالنبطية في لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأربعاء، 29-07-2026 11:45 ص

الوكيل الإخباري-   توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى أطراف بلدة عيتا الجبل في قضاء النبطية جنوب لبنان، ثم انسحبت لاحقا باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل المحتل.

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وقال مصدر أمني لبناني في بيان، إن دبابات وجرافات إسرائيلية نفذت في بلدة كفرشوبا عمليات تجريف للأراضي بالتزامن مع إحراق منازل في بلدتي مركبا والقنطرة.

 
 


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