توغل إسرائيلي بالنبطية في لبنان

الوكيل الإخباري- توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى أطراف بلدة عيتا الجبل في قضاء النبطية جنوب لبنان، ثم انسحبت لاحقا باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل المحتل.

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