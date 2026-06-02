الثلاثاء 2026-06-02 02:25 م

توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وحاجز ميداني لتفتيش المدنيين

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 02-06-2026 12:30 م

الوكيل الإخباري- شهدت قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا، صباح اليوم الثلاثاء، توغلا جديدا لقوات إسرائيلية، بالتزامن مع تحليق مكثف في الأجواء وتحركات عسكرية في محيط المنطقة.

وأفادت مصادر سورية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية دخلت القرية وأقامت حاجزا ميدانيا، حيث أجرت عمليات تفتيش وتدقيق بحق عدد من المدنيين والمارة، وسط انتشار للعناصر العسكرية في عدد من الطرقات.

اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن القوات قامت بتوثيق بيانات شخصية لعدد من السكان، شملت الأسماء وأرقام الهواتف، إلى جانب التقاط صور لبعض المدنيين، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي بشأن طبيعة الإجراءات المتبعة وأهدافها.


ويأتي هذا التحرك بعد ساعات من تسجيل نشاط عسكري مماثل في مناطق أخرى من محافظة القنيطرة، حيث شهدت بلدات ومواقع قريبة من خط فض الاشتباك تحركات لآليات إسرائيلية وعمليات تفتيش ميدانية، قبل أن تنسحب القوات من بعض النقاط دون الإبلاغ عن وقوع اشتباكات أو تنفيذ اعتقالات.


وتتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحاذية للشريط الحدودي، في ظل حالة من الترقب والحذر تسود القرى والبلدات الواقعة في ريف القنيطرة، بينما لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن هذه التطورات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

عربي ودولي عاجل تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

ب

خاص بالوكيل عطلة مرتقبة للأردنيين قبل أول مواجهة للنشامى بكأس العالم

اتت

فن ومشاهير حسن البلام يتصدر الترند بعد تقليد أم كلثوم - فيديو

ب

أخبار محلية وزير العدل يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة

ب

أخبار محلية ستاد رين الفرنسي يوجه رسالة خاصة إلى التعمري

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في مدينة الحسن الصناعية في إربد

تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟ (صورة)

منوعات تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟

ا

خاص بالوكيل الأردنيون يلتفون حول النشامى ويفخرون بالإنجاز التاريخي للاعبين نحو كأس العالم



 
 






الأكثر مشاهدة

 