توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وحاجز ميداني لتفتيش المدنيين

الوكيل الإخباري- شهدت قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا، صباح اليوم الثلاثاء، توغلا جديدا لقوات إسرائيلية، بالتزامن مع تحليق مكثف في الأجواء وتحركات عسكرية في محيط المنطقة.



وأفادت مصادر سورية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية دخلت القرية وأقامت حاجزا ميدانيا، حيث أجرت عمليات تفتيش وتدقيق بحق عدد من المدنيين والمارة، وسط انتشار للعناصر العسكرية في عدد من الطرقات.

وأضافت المصادر أن القوات قامت بتوثيق بيانات شخصية لعدد من السكان، شملت الأسماء وأرقام الهواتف، إلى جانب التقاط صور لبعض المدنيين، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي بشأن طبيعة الإجراءات المتبعة وأهدافها.



ويأتي هذا التحرك بعد ساعات من تسجيل نشاط عسكري مماثل في مناطق أخرى من محافظة القنيطرة، حيث شهدت بلدات ومواقع قريبة من خط فض الاشتباك تحركات لآليات إسرائيلية وعمليات تفتيش ميدانية، قبل أن تنسحب القوات من بعض النقاط دون الإبلاغ عن وقوع اشتباكات أو تنفيذ اعتقالات.