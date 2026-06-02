توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وحاجز ميداني لتفتيش المدنيين

وأفادت مصادر سورية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية دخلت القرية وأقامت حاجزا ميدانيا، حيث أجرت عمليات تفتيش وتدقيق بحق عدد من المدنيين والمارة، وسط انتشار للعناصر العسكرية في عدد من الطرقات.
وأضافت المصادر أن القوات قامت بتوثيق بيانات شخصية لعدد من السكان، شملت الأسماء وأرقام الهواتف، إلى جانب التقاط صور لبعض المدنيين، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي بشأن طبيعة الإجراءات المتبعة وأهدافها.
ويأتي هذا التحرك بعد ساعات من تسجيل نشاط عسكري مماثل في مناطق أخرى من محافظة القنيطرة، حيث شهدت بلدات ومواقع قريبة من خط فض الاشتباك تحركات لآليات إسرائيلية وعمليات تفتيش ميدانية، قبل أن تنسحب القوات من بعض النقاط دون الإبلاغ عن وقوع اشتباكات أو تنفيذ اعتقالات.
وتتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحاذية للشريط الحدودي، في ظل حالة من الترقب والحذر تسود القرى والبلدات الواقعة في ريف القنيطرة، بينما لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن هذه التطورات.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو
-
جيش الاحتلال ينذر سكان مدينة النبطية في جنوب لبنان بإخلائها
-
المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي
-
مسؤول عسكري إيراني: "لا مفرّ" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة
-
عمدة نيويورك يلغي مواعيد نوم الأطفال مؤقتا
-
مقتل رئيس بلدية جنوب لبنان بالرصاص
-
وول ستريت جورنال: لا خطة أمريكية لمهاجمة سلطنة عمان رغم التوتر بشأن إيران
-
غوتيريش يوصي ببقاء قوات حفظ السلام في لبنان لما بعد عام 2026