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توغل إسرائيلي جديد في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

توغل إسرائيلي جديد في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا
توغل إسرائيلي جديد في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا
 
الإثنين، 06-07-2026 04:05 م

الوكيل الإخباري-   توغلت قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم، في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا‎.‎

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وذكرت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، أقامت حاجزا مؤقتا عند مفرق قرية “صيدا الجولان”، قبل أن ‏تتجه نحو منطقة الحانوت، حيث أوقفت راعيين اثنين وأجرت تحقيقا ميدانيا معهما.

 
 


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