توغل إسرائيلي جديد في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

وذكرت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، أقامت حاجزا مؤقتا عند مفرق قرية “صيدا الجولان”، قبل أن تتجه نحو منطقة الحانوت، حيث أوقفت راعيين اثنين وأجرت تحقيقا ميدانيا معهما.
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