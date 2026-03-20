توغل إسرائيلي في بلدة الناقورة اللبنانية واليونيفيل تطلق صفارات الإنذار

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لبناني، بأن قوة إسرائيلية توغلت إلى بلدة الناقورة الحدودية جنوبي لبنان؛ وقامت بتفجير عدد من المنازل بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" في بلدة الطيبة اللبنانية الحدودية.





وقال المصدر ، إن القيادة العامة لقوات "اليونيفيل" التي يقع مركزها في الناقورة أطلقت صفارات الإنذار عند "المستوى الثالث" شديد الخطورة.



وأضاف المصدر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات كثيفة على العديد من البلدات اللبنانية الجنوبية بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف بشكل خاص الحي الشمالي من بلدة الخيام.







