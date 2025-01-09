 
الخميس 2025-01-09 03:29 ص
 

توقعات بأن تعلن واشنطن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف

أوكرانيا
أوكرانيا
الخميس، 09-01-2025 02:12 ص
الوكيل الإخباري-   من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الخميس، مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا خلال آخر اجتماع بهذا الشأن قبل انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.اضافة اعلان


وتقول كييف إن اجتماعات (مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا) كانت حاسمة في عملياتها الدفاعية ضد روسيا.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أسس هذه المجموعة في عام 2022 لتسريع وتيرة تسليم ما تحتاجه أوكرانيا من عتاد عسكري، وتضم نحو 50 حليفا يجتمعون عادة كل عدة شهور في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إن واشنطن تعهدت بتقديم أكثر من 63.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ الهجوم الروسي، ومن الممكن الإعلان عن المبلغ الإضافي البالغ 500 مليون دولار خلال الساعات المقبلة.

وسيكون لدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بضعة مليارات من الدولارات من الأموال المخصصة التي يمكنه استخدامها لتلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية بمجرد توليه منصبه.

وأضاف المسؤول أن الهدف من اجتماع الخميس، هو الموافقة على خرائط طريق للاحتياجات والأهداف العسكرية لأوكرانيا حتى عام 2027.
 
gnews

أحدث الأخبار

محمد بن سلمان

عربي ودولي ولي العهد السعودي يبحث مع زيلينسكي مستجدات الأزمة الأوكرانية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة التوجيهي يتقدمون اليوم لامتحان اللغة العربية

اللواء علي النعسان

عربي ودولي إعلام سوري: تعيين اللواء علي النعسان رئيسا لهيئة الأركان في سوريا

أوكرانيا

عربي ودولي توقعات بأن تعلن واشنطن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف

ارشيفية

عربي ودولي سوريا تطالب بانسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها مؤخرا

نتنياهو

عربي ودولي اجتماع إسرائيلي رفيع "لمناقشة أمنية" بشأن تركيا

سموتريتش

فلسطين سموتريتش يتوعد بتصعيد الإبادة ويدعو لعدم الخوف من احتلال غزة

كتائب القسام

فلسطين القسام يتبنى عملية الفندق بقلقيلية وتتوعد الاحتلال



 




الأكثر مشاهدة