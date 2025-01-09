توقعات بأن تعلن واشنطن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف

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الوكيل الإخباري- من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الخميس، مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا خلال آخر اجتماع بهذا الشأن قبل انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن. اضافة اعلان





وتقول كييف إن اجتماعات (مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا) كانت حاسمة في عملياتها الدفاعية ضد روسيا.



وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أسس هذه المجموعة في عام 2022 لتسريع وتيرة تسليم ما تحتاجه أوكرانيا من عتاد عسكري، وتضم نحو 50 حليفا يجتمعون عادة كل عدة شهور في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.



وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إن واشنطن تعهدت بتقديم أكثر من 63.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ الهجوم الروسي، ومن الممكن الإعلان عن المبلغ الإضافي البالغ 500 مليون دولار خلال الساعات المقبلة.



وسيكون لدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بضعة مليارات من الدولارات من الأموال المخصصة التي يمكنه استخدامها لتلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية بمجرد توليه منصبه.



وأضاف المسؤول أن الهدف من اجتماع الخميس، هو الموافقة على خرائط طريق للاحتياجات والأهداف العسكرية لأوكرانيا حتى عام 2027.