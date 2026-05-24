الأحد 2026-05-24 03:02 ص

توقعات بإعلان واشنطن وطهران إتمام اتفاق السلام خلال 24 ساعة

نموذج مصغر مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وايران
 
الأحد، 24-05-2026 12:58 ص
الوكيل الإخباري- بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقترب كثيرا من إنجاز اتفاق مع إيران رغم أنه اعتبر أن فرص الاتفاق والعودة للحرب متساوية، ذكر مصدر مطلع على المحادثات بين البلدين، أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان إلى الإعلان عن اتفاق سلام نهائي لإنهاء المواجهات على مختلف الجبهات بحلول مساء الأحد، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز".اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن مسودة الاتفاق تم التوافق عليها في الساعات الأولى من صباح السبت، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال 24 ساعة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نموذج مصغر مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي توقعات بإعلان واشنطن وطهران إتمام اتفاق السلام خلال 24 ساعة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن قرب اتفاق بشأن إيران وفتح مضيق هرمز

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي طهران وواشنطن تتقدمان في مفاوضاتهما لإنهاء الحرب

تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالاً هاتفيًّا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وبحث الوزيران سب

أخبار محلية الأردن يعزي بضحايا انفجار منجم الفحم في مقاطعة شانشي شمالي الصين

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي غارات اسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 10 أشخاص

إربد

أخبار محلية إربد: كرنفالات فلكلورية وثقافية احتفالا بالاستقلال

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يزور بعثة الحج العسكرية الاردنية

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تستكمل تعبيد طرق في المغّير



 
 






الأكثر مشاهدة

 