توقعات بإعلان واشنطن وطهران إتمام اتفاق السلام خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقترب كثيرا من إنجاز اتفاق مع إيران رغم أنه اعتبر أن فرص الاتفاق والعودة للحرب متساوية، ذكر مصدر مطلع على المحادثات بين البلدين، أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان إلى الإعلان عن اتفاق سلام نهائي لإنهاء المواجهات على مختلف الجبهات بحلول مساء الأحد، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز".





وأوضح المصدر أن مسودة الاتفاق تم التوافق عليها في الساعات الأولى من صباح السبت، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال 24 ساعة.





