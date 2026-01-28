توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأميركية وترقب عالمي لاجتماع الفيدرالي اليوم

09:09 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762513 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت رويترز أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في جلسته الأربعاء، على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية لشهر كانون الثاني، وسط ترقب عالمي. اضافة اعلان





وتتوقع الأسواق خفضا واحدا أو اثنين العام الحالي على أسعار الفائدة.

تم نسخ الرابط





