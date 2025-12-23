توقعات بتراجع مخزونات النفط العائم في آسيا مع انخفاض الصادرات

10:12 ص

الوكيل الإخباري- قالت مصادر تجارية ومحللون إن حجم النفط المخزن على متن السفن في المياه الآسيوية، والذي ارتفع ثلاثة أضعاف منذ أيلول ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، بدأ يتراجع مع تباطؤ الشركات المنتجة للنفط الخاضع للعقوبات وتيرة صادراتها وزيادة مشتريات المصافي الصينية.





وأدى فائض المعروض النفطي من دول مثل إيران وروسيا، إلى جانب ضعف المشتريات الصينية سابقًا، إلى تراكم النفط المخزن على السفن، ما أثر على الأسعار وخفف من تأثير تعطل صادرات فنزويلا على المدى القريب.



وأوضح موكيش ساهديف، الرئيس التنفيذي لشركة إكس أنالستس، أن تراجع المخزون العائم سيؤدي إلى دعم الأسعار، لكنه استبعد عودة الأسعار إلى المستويات المنخفضة السابقة بسبب زيادة الإنتاج العالمي.



وأظهرت بيانات شركة كبلر أن المخزون النفطي العائم في آسيا بلغ 70.9 مليون برميل في 18 كانون الأول، مقارنة مع 21 مليون برميل في بداية أيلول، وهو أعلى مستوى منذ حزيران 2022.

