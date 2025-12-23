توقعات بتراجع مخزونات النفط العائم في آسيا مع انخفاض الصادرات

وأدى فائض المعروض النفطي من دول مثل إيران وروسيا، إلى جانب ضعف المشتريات الصينية سابقًا، إلى تراكم النفط المخزن على السفن، ما أثر على الأسعار وخفف من تأثير تعطل صادرات فنزويلا على المدى القريب.
وأوضح موكيش ساهديف، الرئيس التنفيذي لشركة إكس أنالستس، أن تراجع المخزون العائم سيؤدي إلى دعم الأسعار، لكنه استبعد عودة الأسعار إلى المستويات المنخفضة السابقة بسبب زيادة الإنتاج العالمي.
وأظهرت بيانات شركة كبلر أن المخزون النفطي العائم في آسيا بلغ 70.9 مليون برميل في 18 كانون الأول، مقارنة مع 21 مليون برميل في بداية أيلول، وهو أعلى مستوى منذ حزيران 2022.
