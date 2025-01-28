توقعات بتصويت "الشيوخ الأميركي" على فرض عقوبات على الجنائية الدولية

ويأتي ذلك في أعقاب إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
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