توقعات بتصويت "الشيوخ الأميركي" على فرض عقوبات على الجنائية الدولية

07:11 م

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الوكيل الإخباري- توقعت صحيفة واشنطن بوست أن يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. اضافة اعلان





ويأتي ذلك في أعقاب إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.