الخميس 2026-07-23 01:44 ص

توقعات بموجة احترار قياسية عالمية خلال 2027 بفعل النينيو

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 11:21 م

الوكيل الإخباري- تتوقع عالمة المناخ الاسترالية أندريا تاشيتو، الباحثة في مركز التميز التابع لمجلس البحوث الأسترالي لأحوال الطقس في القرن الحالي، تسجيل درجة حرارة قياسية عام 2027 بسبب ظاهرة النينيو.

ووفقا لها، قد يؤدي الارتفاع الحاد في درجة حرارة سطح المحيطات العالمية، بالتزامن مع بلوغ ظاهرة النينيو المناخية ذروتها، إلى تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في درجات الحرارة عام 2027.

اضافة اعلان


وقالت: "تعد درجة حرارة سطح المحيطات العالمية حاليا مرتفعة للغاية، وكان شهر مايو 2026 الأكثر دفئا على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات حرارة سطح المحيطات".


وأضافت أن ذروة ظاهرة النينيو تؤدي عادة إلى رفع متوسط درجة الحرارة العالمية، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة في شمال المحيط الأطلسي الاستوائي والمحيط الهندي.


وقالت: "لذلك، لن يكون من المستغرب تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لدرجات الحرارة العام المقبل".


وتعد ظاهرة النينيو ظاهرة مناخية طبيعية ترتفع خلالها درجة حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي إلى مستويات أعلى من المعدلات الطبيعية. ويؤدي هذا الاحترار إلى تغيير التفاعل بين المحيط والغلاف الجوي، ما يتسبب في سلسلة من الاضطرابات المناخية حول العالم، إذ يزداد خطر الجفاف في بعض المناطق، بينما تشهد مناطق أخرى هطول أمطار غزيرة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ايمن عودة الحماد الشنيكات بسام ياسين محمد رستم حمده عبدالله عبدالقادر البشابشه خولة زهدي إبراهيم الصايغ رائد فايز رائد حدادين راشد محمد المومني رضوان راشد المومني زياد عبدالكريم القاضي عبدالله خليفة ا

الوفيات وفيات الخميس 23-7-2026

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات ضد "أهداف عسكرية إيرانية"، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة بوشهر جنوب البلاد، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وط

عربي ودولي تصعيد جديد.. الولايات المتحدة تشن ضربات على أهداف عسكرية إيرانية

ارشيفية

عربي ودولي الحوثيون يستهدفون ناقلتي نفط سعوديتين قبالة الشقيق

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الصفدي ونظيره السعودي يبحثان مستجدات المنطقة وجهود خفض التصعيد

ىى

عربي ودولي الخارجية البريطانية تعلن سحب موظفيها من إيران مؤقتا

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

مدعوون للاختبار التنافسي في الحكومة- تفاصيل

وظائف مدعوون للاختبار التنافسي في الحكومة- تفاصيل

وظائف

وظائف وظائف حكومية شاغرة- تفاصيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 