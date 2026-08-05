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توقف الملاحة الجوية مؤقتا في مطار في ألمانيا بسبب أجسام مشبوهة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 03:21 م

الوكيل الإخباري-   توقفت الملاحة الجوية في مطار لايبتسيش/هاله شرقي ألمانيا مساء الثلاثاء، وظلّت مضطربة بشكل جزئي صباح الأربعاء، بعد رصد جسم طائر مجهول واكتشاف جسم آخر على مدرج المطار، بحسب ما أفادت به الشرطة.

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وقالت الشرطة في بيان "قبل منتصف الليل بقليل، شوهد جسم طائر مجهول بالقرب من المطار"، مؤكدة تحويل مسار عدة طائرات شحن وطائرة ركاب إلى مطارات أخرى.


وأضافت "تم أيضا اكتشاف جسم في منطقة المدرج الجنوبي"، ما دفع الشرطة إلى استخدام روبوت متخصص في إزالة الألغام وفتح تحقيق.

 
 


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