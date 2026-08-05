توقف الملاحة الجوية مؤقتا في مطار في ألمانيا بسبب أجسام مشبوهة

الوكيل الإخباري- توقفت الملاحة الجوية في مطار لايبتسيش/هاله شرقي ألمانيا مساء الثلاثاء، وظلّت مضطربة بشكل جزئي صباح الأربعاء، بعد رصد جسم طائر مجهول واكتشاف جسم آخر على مدرج المطار، بحسب ما أفادت به الشرطة.

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وقالت الشرطة في بيان "قبل منتصف الليل بقليل، شوهد جسم طائر مجهول بالقرب من المطار"، مؤكدة تحويل مسار عدة طائرات شحن وطائرة ركاب إلى مطارات أخرى.