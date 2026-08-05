توقف الملاحة الجوية مؤقتا في مطار في ألمانيا بسبب أجسام مشبوهة

وقالت الشرطة في بيان "قبل منتصف الليل بقليل، شوهد جسم طائر مجهول بالقرب من المطار"، مؤكدة تحويل مسار عدة طائرات شحن وطائرة ركاب إلى مطارات أخرى.
وأضافت "تم أيضا اكتشاف جسم في منطقة المدرج الجنوبي"، ما دفع الشرطة إلى استخدام روبوت متخصص في إزالة الألغام وفتح تحقيق.
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