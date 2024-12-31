توقف الملاحة في مطار بن غوريون

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدوي انفجارات في تل أبيب الكبرى ناجمة عن محاولة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
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