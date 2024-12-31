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توقف الملاحة في مطار بن غوريون

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 01:31 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقف الملاحة بمطار بن غوريون وتوجيه الطائرات بعيدا عنه عقب إطلاق صاروخين من اليمن.

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدوي انفجارات في تل أبيب الكبرى ناجمة عن محاولة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

 
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