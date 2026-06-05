توقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا عبر ترك ستريم لأغراض الصيانة

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات صادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز (إنتسوج) والشركة المشغلة لشبكة الغاز في بلغاريا (بلغار ترانسجاز) أن إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "ترك ستريم" توقفت؛ بسبب أعمال صيانة محددة مسبقا.

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