توقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا عبر ترك ستريم لأغراض الصيانة

وقالت بلغار ترانسجاز على موقعها الإلكتروني، إن أعمال الصيانة مستمرة خلال الفترة من 2 إلى 10 حزيران في محطة الضخ "روسكايا" ومحطات الاستقبال في تركيا.
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