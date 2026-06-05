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توقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا عبر ترك ستريم لأغراض الصيانة

روسيا
روسيا
 
الجمعة، 05-06-2026 06:06 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات صادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز (إنتسوج) والشركة المشغلة لشبكة الغاز في بلغاريا (بلغار ترانسجاز) أن إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "ترك ستريم" توقفت؛ بسبب أعمال صيانة محددة مسبقا.

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وقالت بلغار ترانسجاز على موقعها الإلكتروني، إن أعمال الصيانة مستمرة خلال الفترة من 2 إلى 10 حزيران في محطة الضخ "روسكايا" ومحطات الاستقبال في تركيا.

 
 


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روسيا

عربي ودولي توقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا عبر ترك ستريم لأغراض الصيانة



 
 






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