توقف عمل ميناء ليبي بسبب نقص إمدادات النفط

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان يوم أمس بأن الإغلاق الأخير لحقول نفطية أدى إلى فقدان حوالي 63% من إجمالي إنتاج النفط في البلاد.
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