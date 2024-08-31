 
السبت 2024-08-31 06:15 م
 

 

توقف عمل ميناء ليبي بسبب نقص إمدادات النفط

ميناء ليبي
ميناء ليبي
السبت، 31-08-2024 03:11 م

الوكيل الإخباري-   توقف ميناء الحريقة في ليبيا عن العمل بسبب نقص إمدادات النفط وسط تصاعد التوتر حول قيادة المصرف المركزي الليبي.

اضافة اعلان

 

أعلن مهندسان في ميناء الحريقة الليبي اليوم السبت أن الميناء توقف عن العمل نتيجة عدم كفاية إمدادات النفط من حقل السرير النفطي.

 

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه ليبيا توترات متزايدة بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان يوم أمس بأن الإغلاق الأخير لحقول نفطية أدى إلى فقدان حوالي 63% من إجمالي إنتاج النفط في البلاد.

 
gnews

أحدث الأخبار

الصورة ارشيفية

فلسطين الاحتلال يضرم النار في سوق بجنين

مشاركون في جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية تخريج المشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى البرونزي

العيسوي يطمئن على صحة طفلة من غزة تتلقى العلاج بمدينة الحسين الطبية

أخبار محلية الديوان الملكي يطمئن على صحة الطفلة لميس

وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي

أخبار محلية وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي في العقبة

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية الحنيطي يتفقد التحضيرات النهائية لمعرض سوفكس 2024 قبيل افتتاحه

غزة

فلسطين لازاريني : إسرائيل اشترت إعلانات للتشهير بالأونروا

اقتحامات قوات الاحتلال لمخيم جنين

فلسطين دوي انفجار في حارة الدمج بمخيم جنين

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تخفض أسعار البنزين 90 و95 والديزل لشهر أيلول



 


الأكثر مشاهدة