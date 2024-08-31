توقف عمل ميناء ليبي بسبب نقص إمدادات النفط

الوكيل الإخباري- توقف ميناء الحريقة في ليبيا عن العمل بسبب نقص إمدادات النفط وسط تصاعد التوتر حول قيادة المصرف المركزي الليبي.

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أعلن مهندسان في ميناء الحريقة الليبي اليوم السبت أن الميناء توقف عن العمل نتيجة عدم كفاية إمدادات النفط من حقل السرير النفطي.