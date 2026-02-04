توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين

وقالت الصحيفة إن العملاء الصينيين لا يقدمون في الوقت نفسه طلبات شراء هذه الرقائق المتطورة إلى أن يتضح ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على التراخيص أو ما هي الشروط التي ستفرض للحصول عليها.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذا التقرير بعد. ولم ترد إنفيديا ووزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب رويترز للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
وكانت وزارة التجارة الأميركية خففت في يناير كانون الثاني القيود المفروضة على تصدير رقائق (إتش200) إلى الصين، لكنها اشترطت مراجعة طلبات الترخيص من قبل وزارات الخارجية والدفاع والطاقة الأميركية.
وقالت فاينانشال تايمز إن وزارة التجارة أكملت تحليلها، لكن وزارة الخارجية تضغط من أجل فرض قيود أكثر صرامة لزيادة صعوبة استخدام الصين رقائق (إتش200) بطرق من شأنها أن تقوض الأمن القومي الأميركي.
-
أخبار متعلقة
-
تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي
-
سفن حربية أميركية تصل قبالة سواحل هايتي
-
أكسيوس: المحادثات الأميركية الإيرانية تنعقد في سلطنة عُمان الجمعة
-
نيابة باريس تغادر منصة إكس بعد استدعاء إيلون ماسك للاستجواب
-
إيران: مشاورات جارية لتحديد مكان انعقاد المحادثات مع الولايات المتحدة
-
الكونغرس الأميركي يصوّت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي
-
إعلام إيراني: طائرة مسيرة أنهت "مهمة استطلاع في المياه الدولية"
-
نتنياهو يقول لويتكوف: لا يمكن الوثوق بإيران