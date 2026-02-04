الأربعاء 2026-02-04 08:55 ص

توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين

شعار شركة إنفيديا
شعار شركة إنفيديا
 
الأربعاء، 04-02-2026 08:48 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن أشخاص مطلعين أن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي (إتش200)، التي تنتجها شركة إنفيديا ، إلى الصين لا تزال متوقفة بعد مرور ما يقرب من شهرين على موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تصديرها، في انتظار مراجعة تتعلق بالأمن القومي الأميركي.اضافة اعلان


وقالت الصحيفة إن العملاء الصينيين لا يقدمون في الوقت نفسه طلبات شراء هذه الرقائق المتطورة إلى أن يتضح ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على التراخيص أو ما هي الشروط التي ستفرض للحصول عليها.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذا التقرير بعد. ولم ترد إنفيديا ووزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب رويترز للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وكانت وزارة التجارة الأميركية خففت في يناير كانون الثاني القيود المفروضة على تصدير رقائق (إتش200) إلى الصين، لكنها اشترطت مراجعة طلبات الترخيص من قبل وزارات الخارجية والدفاع والطاقة الأميركية.

وقالت فاينانشال تايمز إن وزارة التجارة أكملت تحليلها، لكن وزارة الخارجية تضغط من أجل فرض قيود أكثر صرامة لزيادة صعوبة استخدام الصين رقائق (إتش200) بطرق من شأنها أن تقوض الأمن القومي الأميركي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

فلسطين 6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

شعار شركة إنفيديا

عربي ودولي توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين

أرشيفية

أخبار محلية إجراءات جديدة مرتقبة تسهّل عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم

تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي

عربي ودولي تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي

مدمرة الصواريخ

عربي ودولي سفن حربية أميركية تصل قبالة سواحل هايتي

حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير

أخبار محلية حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير

حاملة الطائرات الأميركية

عربي ودولي أكسيوس: المحادثات الأميركية الإيرانية تنعقد في سلطنة عُمان الجمعة

إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم

أخبار محلية إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم



 






الأكثر مشاهدة