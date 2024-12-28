توقيف أفراد من آل الأسد في مطار بيروت

وذكر موقع "لبنان الكبير" أنه تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، مبينًا أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريًا أصليًا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.
وشددت مصادر أمنية على أن التلاعب بأمن لبنان أو استخدامه لخرق القوانين لن يجدي نفعًا، وأن الأجهزة الأمنية، وخصوصًا الأمن العام، ستكون بالمرصاد.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن: "مستشار بشار الأسد لشؤون الأمن الوطني، علي مملوك، غير موجود في لبنان ولم يدخل البلاد"، مشيرًا إلى أن زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان وغادرا عبر المطار.
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