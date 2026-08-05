توقيف رجل مسلح بعد رصده في ملعب غولف ترامب

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الوكيل الإخباري- أوقف رجل مسلح الأحد في ملعب للغولف يملكه دونالد ترامب في كاليفورنيا، قبل يومين من زيارة مقررة للرئيس الأميركي إلى الموقع مساء الثلاثاء، وفق ما أعلن مكتب شريف مقاطعة لوس أنجلوس في بيان. اضافة اعلان





وأثار الرجل الشبهات لأنه "شوهد يتجول في ملعب الغولف ويلتقط صوراً ومقاطع فيديو، وبدا كأنه يراقب النشاطات المتعلقة بالتخطيط الأمني"، وفق البيان.



وجرت عملية التوقيف بعد ظهر الأحد في ملعب الغولف الواقع في رانشوس بالس فيرديس قرب لوس أنجلوس. ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى هناك مساء الثلاثاء لحضور عشاء تنظمه اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لجمع التبرعات.



وكان المشتبه به، الذي حُدِّدت هويته على أنه جانين جون تايل، يحمل "مخزناً يتسع لـ16 طلقة ويحتوي على ذخيرة" في جيب بنطاله.



وخلال تفتيش سيارة هذا الرجل البالغ 38 عاماً، صادر عناصر مكتب الشريف أيضاً "مسدساً مُلقّماً" ومخزن ذخيرة آخر يحتوي على ذخيرة، بحسب البيان.



وبعد ذلك، أجرى الشريف وأجهزة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي عملية تفتيش لمنزل هذا الرجل في داوني، إحدى ضواحي لوس أنجلوس، حيث عثروا على بندقية ومسدس وسترة واقية من الرصاص ومخازن ذخيرة وذخيرة وجهازي لاسلكي و"دفاتر تحتوي على عبارات مثيرة للقلق".



وقدّم المحققون الملف صباح الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس.



ومنذ حملته الرئاسية الأخيرة، تعرض دونالد ترامب لمحاولات اغتيال متعددة.





