الأربعاء 2026-04-08 11:11 م

توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

الأربعاء، 08-04-2026 10:22 م
الوكيل الإخباري-   أوقفت قوات الأمن التركية نحو 200 شخص في حملة أمنية على مستوى البلاد غداة عملية إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول، بحسب ما أعلن وزير العدل أكين غورليك الأربعاء.اضافة اعلان


وأفاد غورليك على "إكس" بأن عناصر الأمن أوقفوا 198 مشتبها به في عملية متزامنة في 34 محافظة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

قُتل مسلّح وأصيب اثنان آخران بجروح في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خارج القنصلية الثلاثاء. وتعرّض شرطيان كانا متمركزين أمام المقر لإصابات طفيفة.
 
 


