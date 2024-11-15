 
الجمعة 2024-11-15 11:22 م
 

توقيف 40 شخص في فرنسا على خلفية أحداث العنف خلال المباراة مع إسرائيل

بجانب ستاد دو فرانس
بجانب ستاد دو فرانس
الجمعة، 15-11-2024 10:52 م
الوكيل الإخباري- قامت السلطات الفرنسية باعتقال نحو أربعين شخصًا على خلفية ارتكاب أحداث عنف خلال مباراة كرة قدم يوم أمس الخميس بين فرنسا و إسرائيل.اضافة اعلان


وشهدت مباراة الأمس اشتباكات بالإيدي بين مشجعي فرنسا و إسرائيل على خلفية إطلاق صافرات استهجان عند عزف النشيد الإسرائيلي.

فرانس بالعربي
 
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