توقيف 40 شخص في فرنسا على خلفية أحداث العنف خلال المباراة مع إسرائيل

وشهدت مباراة الأمس اشتباكات بالإيدي بين مشجعي فرنسا و إسرائيل على خلفية إطلاق صافرات استهجان عند عزف النشيد الإسرائيلي.
فرانس بالعربي
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