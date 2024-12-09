تونس تؤكد دعمها لوحدة سوريا وسيادتها وترفض التدخلات الأجنبية

وأعربت عن تضامنها المطلق مع الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب التونسي أواصر قربى ضاربة في عمق التاريخ، وعن يقينها بقدرته على تجاوز هذا الظرف الدقيق من أجل بناء مستقبل مشرق لسوريا.
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