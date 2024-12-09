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تونس تؤكد دعمها لوحدة سوريا وسيادتها وترفض التدخلات الأجنبية

علم تونس
علم تونس
الإثنين، 09-12-2024 11:46 م

الوكيل الإخباري-    أكدت تونس ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري والحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها الكاملة، بما يحميها من مخاطر الفوضى، والتفتيت، والاحتلال.

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وقالت في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاثنين، إن تونس ترفض أي تدخل أجنبي في شؤون الجمهورية العربية السورية، داعية كافة الأطراف السورية إلى التلاحم وتغليب المصلحة الوطنية العليا، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقلاله وسلامته واستقراره، وتأمين انتقال سياسي سلمي يحفظ الدولة واستمراريتها، ويلبّي تطلعات الشعب السوري وحده.


وأعربت عن تضامنها المطلق مع الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب التونسي أواصر قربى ضاربة في عمق التاريخ، وعن يقينها بقدرته على تجاوز هذا الظرف الدقيق من أجل بناء مستقبل مشرق لسوريا.

 
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