تونس تدين اعتراف اسرائيل بإقليم أرض الصومال

الأحد، 28-12-2025 08:06 م
الوكيل الإخباري-  أدانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، مؤكدة تأييدها لما ورد في البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، التي أدانت بدورها هذا الاعتراف.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن تونس تعرب عن تضامنها التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها الكامل لها في رفض أي إجراءات من شأنها المسّ بسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
 
 


