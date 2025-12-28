تونس تدين اعتراف اسرائيل بإقليم أرض الصومال

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن تونس تعرب عن تضامنها التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها الكامل لها في رفض أي إجراءات من شأنها المسّ بسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
-
أخبار متعلقة
-
السيول تغمر الطريق البديل بين بغداد وكركوك في طوزخورماتو
-
إنقاذ أشخاص من الغرق خلال محاولتهم عبور الحدود السورية اللبنانية والبحث عن مفقودين
-
بوتين: سنحقق أهدافنا بالقوة في أوكرانيا إذا لم ترغب في السلام
-
أفغانستان.. مقتل مساعد رئيس الاستخبارات في انفجار غاز بكابول
-
جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"
-
الاعلام العبري: نتنياهو سيطلب من ترامب الضوء الأخضر لضرب إيران
-
زلزال بقوة 6,2 درجة قبالة سواحل البيرو
-
رئيس وزراء العراق: الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هي استعداد لتحمّل المسؤولية