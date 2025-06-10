تونس .. جهود الحماية المدنية تواجه موجة حرائق قياسية

ووفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الثلاثاء على صفحته بمنصة "فيسبوك": بلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 9 يونيو إلى الساعة السادسة صباحا من يوم 10 يونيو الحالي، 599 تدخلا".
وأضاف "منها 147 تدخلا لإطفاء الحرائق و154 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و275 تدخلا في غير حوادث المرور.
روسيا اليوم
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