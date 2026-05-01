الجمعة 2026-05-01 05:01 م

تونس: وفاة رضيع وإصابة 50 آخرين في انقلاب حافلة قادمة من الجزائر

جانب من الحادث
 
الجمعة، 01-05-2026 04:27 م

الوكيل الإخباري-   توفي رضيع وأصيب حوالي 50 شخصا في حادث انقلاب حافلة سياحية قادمة من الجزائر اليوم الجمعة، بحسب ما نقلت مصادر .

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة نقلا عن معتمد مدينة "مجاز الباب" التي تتبع ولاية سليانة شمال غرب تونس، أن الحادث وقع صباح اليوم على الطريق السريع الرابط بين مدينتي باجة وتونس العاصمة.

وكانت الحافلة قادمة من الجزائر باتجاه مدينة سوسة السياحية على الساحل الشرقي لتونس، وفق نفس المصدر.

وذكر المعتمد أن الحادث تسبب في وفاة رضيع وجرح 50 آخرين، نُقل سبعة منهم إلى مستشفى باجة وثلاثة إلى مستشفيات العاصمة، فيما تلقى بقية الجرحى الإسعافات في مدينة مجاز الباب.

 
 


