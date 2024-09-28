ثأرا لنصرالله .. مسؤول إيراني يلوح بإرسال قوات إلى لبنان خلال أيام

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الوكيل الإخباري- أعلن مسؤول إيراني أن طهران ستبدأ في تسجيل قواتها لإرسالها إلى لبنان خلال الأيام المقبلة. اضافة اعلان





وقال محمد حسن أختري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية: "من خلال التسجيل العام، سيمنح المسؤولون بالتأكيد الإذن بنشر قوات في لبنان ومرتفعات الجولان".



كما تابع: "يمكننا إرسال قوات إلى لبنان لمحاربة إسرائيل، كما فعلنا في عام 1981"، وفق ما نقل موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي.