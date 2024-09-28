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ثأرا لنصرالله .. مسؤول إيراني يلوح بإرسال قوات إلى لبنان خلال أيام

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
السبت، 28-09-2024 03:45 م
الوكيل الإخباري-    أعلن مسؤول إيراني أن طهران ستبدأ في تسجيل قواتها لإرسالها إلى لبنان خلال الأيام المقبلة.اضافة اعلان


وقال محمد حسن أختري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية: "من خلال التسجيل العام، سيمنح المسؤولون بالتأكيد الإذن بنشر قوات في لبنان ومرتفعات الجولان".

كما تابع: "يمكننا إرسال قوات إلى لبنان لمحاربة إسرائيل، كما فعلنا في عام 1981"، وفق ما نقل موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي.
 
gnews

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