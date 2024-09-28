ثأرا لنصرالله .. مسؤول إيراني يلوح بإرسال قوات إلى لبنان خلال أيام

وقال محمد حسن أختري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية: "من خلال التسجيل العام، سيمنح المسؤولون بالتأكيد الإذن بنشر قوات في لبنان ومرتفعات الجولان".
كما تابع: "يمكننا إرسال قوات إلى لبنان لمحاربة إسرائيل، كما فعلنا في عام 1981"، وفق ما نقل موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي.
-
أخبار متعلقة
-
المرشد الإيراني: قوى المقاومة ستقرر مصير المنطقة
-
بعد اغتيال نصر الله.. الجيش الإسرائيلي يكشف هدفه القادم
-
حماس تنعى حسن نصر الله
-
الخارجية الإيرانية تنعى نصر الله
-
تنبأ باغتيال نصر الله.. فيديو يشهد تداولاً كبيراً
-
حزب الله ينعى حسن نصر الله
-
البرلمان الإيراني يدعو للرد بحزم على اعتداء الضاحية الجنوبية
-
إعصار "جون" يحدث دمارا واسعا في المكسيك