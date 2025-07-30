ثاني لقاء خلال أسبوعين .. سوريا وإسرائيل وجهاً لوجه في أذربيجان

وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن الاجتماع سيركز على "الوضع الأمني وخاصة في جنوب سوريا".
ويأتي هذا في أعقاب اجتماع مماثل بين الوزيرين في باريس الأسبوع الماضي، وسيأتي بعد زيارة غير مسبوقة للشيباني إلى موسكو يوم الخميس.
وأفادت مصادر خاصة بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور موسكو خلال الساعات المقبلة.
ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته عددًا من المسؤولين الروس.
وزيارة الشيباني لموسكو ستكون الأولى لمسؤول سوري في السلطة الجديدة منذ الإطاحة بالنظام السابق.
وكان الجانبان الروسي والسوري قد عبّرا عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن رغبتهما في الاستمرار في التعاون وتطوير العلاقات القديمة.
هذا، وسبق لباكو أن استضافت اجتماعًا مماثلًا بين مسؤولين من البلدين في 12 يوليو، أما الاجتماع المقرر في باكو فسيكون الثاني بين الشيباني وديرمر بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أمريكية الأسبوع الماضي.
وتمحور لقاء باريس، الذي عُقد يوم الجمعة الماضي، حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري، إضافة إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري.
وعُقد اجتماع باريس في أعقاب أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء اندلعت في 13 يوليو الجاري وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.
روسيا اليوم
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