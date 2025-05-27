الثلاثاء 2025-05-27 08:29 م
 

ثبوت رؤية هلال ذي الحجة في مرصد تمير.. وهذا موعد عيد الأضحى

ارشيفية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 06:52 م
الوكيل الإخباري-   ثبتت مساء اليوم الثلاثاء رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير، وذلك بعد ترائي الهلال في أجواء صافية وملائمة، وسط استعدادات تامة من فرق الرصد.اضافة اعلان


وعليه، سيكون الأربعاء 4 يونيو هو يوم التروية، ويوافق الخميس 5 حزيران الوقوف بعرفة، والجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويأتي هذا الإعلان استجابةً لدعوة المحكمة العليا التي حثت المسلمين في جميع مناطق المملكة على تحري الهلال مساء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ، الموافق 27 مايو 2025م، حيث دعت كل من يرى الهلال بالعين المجردة أو عبر المناظير إلى التقدم بشهادته إلى أقرب محكمة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا خلال الساعات القادمة بياناً رسمياً يحدد أول أيام شهر ذي الحجة، وبالتالي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، استناداً إلى ما تم توثيقه من شهادات.
 
gnews

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