"ثلاثة أيام راحة".. نتنياهو يفلت مؤقتًا من قاعة المحكمة

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الوكيل الإخباري- أمر أطباء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخلوده إلى الراحة لمدة 3 أيام، ما يعفيه مؤقتًا من المثول أمام جلسة محاكمته في قضايا الفساد. اضافة اعلان





وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن نتنياهو "يعاني من التهاب معوي نتيجة تناوله طعامًا فاسدًا، سيلزمه منزله لمدة 3 أيام".



وأوضح البيان: "بعد أن شعر بوعكة خلال الليل، خضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحص في منزله على يد البروفيسور ألون هيرشكو، مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وتبيّن أنه يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد".



وأضاف البيان: "بعد فحوصات إضافية، تم تصنيف حالة رئيس الوزراء بالجيدة، وهو يتلقى حاليًا علاجًا طبيًا بسوائل عن طريق الوريد، وذلك بسبب الجفاف الذي رافق المرض".



وأكد المكتب أن "رئيس الوزراء سيخلد للراحة في منزله خلال الأيام الثلاثة القادمة، وسيدير من هناك شؤون الدولة".



وقد تغيب نتنياهو عن جلسة الحكومة الإسرائيلية، ما أثار تساؤلات عن سبب غيابه، في حين كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجّهة إليه.



وبذلك، لن يمثل نتنياهو أمام المحكمة لا غدًا ولا يوم الأربعاء، في جلستين كانتا مقررتين قبل دخول المحاكم الإسرائيلية في عطلة تستمر 3 أشهر ابتداءً من نهاية الأسبوع.



ويُشار إلى أن نتنياهو سبق أن حرص على التغيب عن جلسات المحاكمة لأسباب متعددة، من بينها السفر أو الانشغالات الأمنية أو الحروب.



من جانبه، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد دعا إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل.



وفي تعليقها على الحادثة، قالت ياعيل فريدسون، المراسلة القضائية لصحيفة "هآرتس"، على منصة "إكس": "إعلان نتنياهو عن إصابته بوعكة صحية بسبب طعام فاسد هو استمرار لمحاولاته التهرب من الاستجواب المضاد".



وأضافت: "يتعيّن على القضاة تحديد جلسات إضافية خلال العطلة القضائية، نظرًا للظروف الاستثنائية المتعلقة بإلغائه المتكرر للجلسات، بدءًا من الأسبوع المقبل".



وتابعت: "بصراحة، لا يوجد سبب لعدم جدولة ذلك يومي الخميس والجمعة".



ولم يصدر أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه الاتهامات.



وكالات