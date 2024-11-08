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ثلاثة شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
الجمعة، 08-11-2024 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد ثلاثة لبنانيين جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان، كما أستشهد لبناني آخر في غارة على بلدة الريحان.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارات على بلدات، شبعا، الصرفند، جبال البطم، الشهابية، النبطية الفوقا، كفرتبنيت".

 
gnews

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