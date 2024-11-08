ثلاثة شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارات على بلدات، شبعا، الصرفند، جبال البطم، الشهابية، النبطية الفوقا، كفرتبنيت".
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