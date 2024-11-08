ثلاثة شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة لبنانيين جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان، كما أستشهد لبناني آخر في غارة على بلدة الريحان.

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