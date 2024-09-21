ثلاث ولايات تبدأ التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها شبكات تلفزيونية أمريكية على الإنترنت اصطفاف الناخبين في ولاية فيرجينيا للإدلاء بأصواتهم.
ومن المقرر أن يستمر عمل مراكز التصويت المبكر في الولاية حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وكالات
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