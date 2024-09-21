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ثلاث ولايات تبدأ التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

ناخبون في أحد مراكز الاقتراع في ولاية مينيسوتا
ناخبون في أحد مراكز الاقتراع في ولاية مينيسوتا
السبت، 21-09-2024 10:44 ص
الوكيل الإخباري-  بدأ موسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية رسمياً بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لبدء عمليات التصويت المبكر في ثلاث ولايات أمريكية هي فيرجينيا ومينيسوتا وساوث داكوتا أمس الجمعة .اضافة اعلان


وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها شبكات تلفزيونية أمريكية على الإنترنت اصطفاف الناخبين في ولاية فيرجينيا للإدلاء بأصواتهم.

ومن المقرر أن يستمر عمل مراكز التصويت المبكر في الولاية حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكالات
 
gnews

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