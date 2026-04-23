ثلث أسمدة العالم عالقة في مضيق هرمز

الخميس، 23-04-2026 12:29 م
الوكيل الإخباري-   حذّر جورجي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، من أن ثلث إمدادات الأسمدة العالمية "عالقة" حالياً في مضيق هرمز، مؤكداً أن المنظمة الدولية مستعدة لتفعيل آلية لضمان المرور الآمن للشحنات في غضون أسبوع.اضافة اعلان


وقال دا سيلفا، الذي يرأس أيضاً فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمضيق هرمز، في منشور على منصة "إكس"، إن التأخير في عبور هذه الشحنات يهدد مواسم الزراعة الحالية.

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالخدمات اللوجستية أو الاقتصاد فحسب، بل يتعلق بإنقاذ الأرواح. إذا لم نتحرك، فإن أزمة غذاء هائلة ستضرب الفئات الأكثر ضعفاً بشدة".

وأوضح المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة لديها حل جاهز للتنفيذ، قائلاً: "آليتنا لتسهيل المرور الآمن لهذه السلع الأساسية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال 7 أيام فقط".

وتابع: "طالما أن حرية الملاحة لم تستقر بالكامل بعد بسبب المفاوضات الجارية في سياق الحرب، فلنعتمد على الأقل آلية استثنائية ومحدودة ومقيدة زمنياً للأسمدة فقط، لأن هذا لا يزال ممكناً قبل فوات أوان موسم الزراعة".

وأشار دا سيلفا إلى أن برنامج الأغذية العالمي قدّم أرقاماً صادمة، حيث يمكن أن يدفع تعطل مضيق هرمز بـ 45 مليون شخص إضافي نحو الجوع والمجاعة.

ودعا دا سيلفا إلى تحرك جماعي، مشدداً على أن "الحل موجود، وما ينقصنا الآن هو الإرادة الجماعية لتنفيذه".

ويُعد مضيق هرمز ممراً مائياً حيوياً للتجارة العالمية، إلا أن التوترات المتصاعدة أدت إلى عرقلة سلاسل الإمداد، مما أثار مخاوف من نقص حاد في الأسمدة الضرورية لضمان الأمن الغذائي العالمي.
 
 


الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

أخبار محلية الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

ب

شؤون برلمانية لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تعزيز دور الشباب في حماية التراث الثقافي

الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

أخبار محلية الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

منوعات دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

أخبار محلية الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

تعبيرية

طب وصحة فوائد وأضرار شرب زيت الزيتون صباحًا

فرنسا تأمل في فرض عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين "في الأيام المقبلة"

عربي ودولي فرنسا تأمل في فرض عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين "في الأيام المقبلة"



 
 






