ثمانية قتلى في غارات أميركية جديدة على صنعاء

وأوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين على منصة اكس "8 قتلى بينهم أطفال ونساء وعدد من الإصابات كحصيلة أولية للعدوان الأميركي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث" في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014.
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