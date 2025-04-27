ثمانية قتلى في غارات أميركية جديدة على صنعاء

11:58 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الحوثيون في اليمن الأحد مقتل ثمانية أشخاص في ضربات نسبوها للولايات المتحدة على العاصمة صنعاء، في حين تشن واشنطن حملة قصف شبه يومية تستهدف الحوثيين المدعومين من إيران. اضافة اعلان





وأوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين على منصة اكس "8 قتلى بينهم أطفال ونساء وعدد من الإصابات كحصيلة أولية للعدوان الأميركي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث" في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014.