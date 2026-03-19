جائزة الملك فيصل تحدد 31 آذار موعدًا نهائيًا لاستقبال طلبات الترشح

الوكيل الإخباري- حددت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل يوم 31 آذار الجاري موعداً نهائياً لاستقبال طلبات الترشيح للدورة الـ 49 لعام 2027، تمهيداً لبدء أعمال لجان الفرز والتحكيم الدولية.

وأوضح أمين عام الجائزة عبدالعزيز السبيّل، أن الترشيحات ما تزال مفتوحة عبر الجامعات والهيئات والمراكز العلمية في خمسة فروع، تشمل الدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم، إلى جانب جائزة خدمة الإسلام ذات الطابع التقديري.