الجمعة 2026-03-20 06:02 ص

جائزة الملك فيصل تحدد 31 آذار موعدًا نهائيًا لاستقبال طلبات الترشح

ع
أرشيفية
 
الخميس، 19-03-2026 09:05 م

الوكيل الإخباري- حددت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل يوم 31 آذار الجاري موعداً نهائياً لاستقبال طلبات الترشيح للدورة الـ 49 لعام 2027، تمهيداً لبدء أعمال لجان الفرز والتحكيم الدولية.

وأوضح أمين عام الجائزة عبدالعزيز السبيّل، أن الترشيحات ما تزال مفتوحة عبر الجامعات والهيئات والمراكز العلمية في خمسة فروع، تشمل الدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم، إلى جانب جائزة خدمة الإسلام ذات الطابع التقديري.


وأشار إلى أن الجائزة التي انطلقت قبل نحو 48 عاماً، كرّمت 308 فائزين من 45 جنسية، فيما تتضمن قيمة كل فرع براءة تقديرية، وميدالية ذهبية، إضافة إلى مكافأة مالية تبلغ 750 ألف ريال سعودي (200 ألف دولار أميركي).

 
 


