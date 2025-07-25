جامعة الدول العربية تؤكد دعمها المتواصل للشباب والرياضيين العرب

الوكيل الإخباري- أكدت جامعة الدول العربية دعمها المتواصل للشباب الذين يشكّلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار في أمتنا العربية، وإحدى القوى الناعمة الفاعلة في نشر قيم السلام والتسامح والتعاون بين شعوبنا.

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