جامعة الدول العربية تؤكد دعمها المتواصل للشباب والرياضيين العرب

وبمناسبة يوم الرياضة العربية الذي يُحتفى به في السادس والعشرين من تموز، أشادت الجامعة العربية بالدور الكبير الذي يقوم به وزراء الشباب والرياضة العرب وبجهودهم الحثيثة نحو تطوير الرياضة العربية، والارتقاء بمكانتها إقليميًا ودوليًا.
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