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جامعة الدول العربية تؤكد دعمها المتواصل للشباب والرياضيين العرب

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الجمعة، 25-07-2025 07:31 م

الوكيل الإخباري-   أكدت جامعة الدول العربية دعمها المتواصل للشباب الذين يشكّلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار في أمتنا العربية، وإحدى القوى الناعمة الفاعلة في نشر قيم السلام والتسامح والتعاون بين شعوبنا.

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وبمناسبة يوم الرياضة العربية الذي يُحتفى به في السادس والعشرين من تموز، أشادت الجامعة العربية بالدور الكبير الذي يقوم به وزراء الشباب والرياضة العرب وبجهودهم الحثيثة نحو تطوير الرياضة العربية، والارتقاء بمكانتها إقليميًا ودوليًا. 

 
 
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