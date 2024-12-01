 
الأحد 2024-12-01 03:17 ص
 

جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا

شعار جامعة الدول العربية
شعار جامعة الدول العربية
الأحد، 01-12-2024 02:05 ص
الوكيل الإخباري-   تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيها.اضافة اعلان


وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إنّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يعرب عن انزعاجه ازاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها سوريا منذ عدة ايام وتأثيراتها علي المدنيين، "والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضي تستغلها الجماعات الارهابية لاستئناف انشطتها".

وأكّد رشدي التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا علي النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يستمع اليوم للبيان الوزاري اليوم

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

عربي ودولي الرئيس الإماراتي يؤكد وقوف بلاده مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا

ارشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل مستشاره في سوريا على يد فصائل المعارضة المسلحة

علم سوريا

عربي ودولي وزارة الدفاع السورية: سنعكس الهجوم ونستعيد جميع المناطق

تعبيرية

أخبار محلية الأمن يحذر المواطنين بشأن المدافئ

جانب من المحاضرة التوعوية

أخبار محلية محاضرة في عجلون حول مكافحة الفساد

ارشيفية

فلسطين 40 شهيدا بقصف بناية سكنية في تل الزعتر في قطاع غزة



 




الأكثر مشاهدة