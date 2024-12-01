جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا

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الوكيل الإخباري- تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيها. اضافة اعلان





وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إنّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يعرب عن انزعاجه ازاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها سوريا منذ عدة ايام وتأثيراتها علي المدنيين، "والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضي تستغلها الجماعات الارهابية لاستئناف انشطتها".



وأكّد رشدي التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا علي النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.