جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إنّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يعرب عن انزعاجه ازاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها سوريا منذ عدة ايام وتأثيراتها علي المدنيين، "والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضي تستغلها الجماعات الارهابية لاستئناف انشطتها".
وأكّد رشدي التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا علي النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.
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